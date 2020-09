Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 9.)

Ljubljana, 29. septembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o 99 novih okužbah z novim koronavirusom, ki so jih v ponedeljek potrdili v Sloveniji. Pisale so tudi o besedah slovenskega premierja Janeza Janše glede razmer s covidom-19 in glede očitka kršitev vladavine prava na Madžarskem.