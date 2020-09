Delo o novem izbruhu sovražnosti med Armenijo in Azerbajdžanom (30. 9.)

Ljubljana, 29. septembra - Boris Čibej v komentarju Usodna črnina gorskega vrta piše o hudih spopadih med Armenijo in Azerbajdžanom, ki so se razvneli minuli konec tedna. Analitiki predvidevajo, da se bodo umirili, vendar da se v bližnji prihodnosti ne bo končala vojna med državama. Verjetno bi se že, če ne bi imeli državi za seboj močnih zaveznic, zlasti Rusije in Turčije.