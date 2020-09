Večer o okužbah z novim koronavirusom na Koroškem (30. 9.)

Maribor, 29. septembra - Petra Lesjak Tušek v komentarju Skrbi in jamstva piše o množenju okužb z novim koronavirusom na Koroškem. Prodor virusa v Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) je prinesel velike skrbi. Pronica namreč dalje na vse strani, v čemer je njegova moč. Okužbe je težko obvladati, zato so v CUVD med drugim obremenjeni s pomanjkanjem kadra.