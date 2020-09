Primorske novice o nujni medicinski pomoči v Bovcu (30. 9.)

Koper, 29. septembra - Neva Blazetič v komentarju Rešilec srčnosti piše o potrebi po nujni medicinski pomoči v oddaljenem Bovcu, kar je končno prepoznala tudi država. Za začetek bodo v Bovcu dobili poletno trimesečno stacioniranje reševalnega vozila, zdravstvenika in zdravstvenega tehnika. K temu sta pripomogli tudi zagnanost in vztrajnost občine Bovec in ZD Tolmin.