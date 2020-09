Sturm in Feldner o dialogu in razumevanju na avstrijskem Koroškem

vest je objavljena kot del sodelovanja med STA in APA ob stoti obletnici koroškega plebiscita

Celovec, 25. septembra - Bivši dolgoletni predsednik Zveze slovenskih organizacij, ene od krovnih organizacij koroških Slovencev, Marjan Strum in dolgoletni predsednik koroškega Heimatdiensta (KHD) Josef Feldner sta bila dolgo časa zagrizena nasprotnika. Zadnjih 15 let si skupaj prizadevata za dialog in razumevanje. Za agencijo APA sta spregovorila o teh prizadevanjih.