Na Brežiškem z recikliranjem tetrapaka ohranili vsaj 260 dreves

Brežice, 16. septembra - Na Brežiškem so se s pred letom začetim projektom Komunalni snovni krog Brežic lotili zbiranja odpadne embalaže mleka in sokov. Akciji se je pridružilo sedem osnovnih šol in štirje vrtci, kjer so v slabem mesecu zbrali 1,2 tone tetrapakov. V vsej občini so do zdaj zbrali toliko omenjene embalaže, da bi lahko ohranili vsaj 260 dreves.