V Brežicah z ločevanjem in obdelavo odpadkov privarčevali čez pol milijona evrov

Brežice, 4. februarja - Pri Komunali Brežice so s pravilnim ločevanjem in z novim načinom obdelave odpadkov lani privarčevali več kot 517.000 evrov. Skupaj z uporabniki so zbrali skoraj 4200 ton ločenih frakcij, kar je dobrih šest odstotkov več kot predlani. Za letos so napovedali ustanovitev dveh podjetij, ki bosta skrbeli za tržne dejavnosti in socialne projekte.