Komunala Brežice od smetarjev do varuhov narave

Brežice, 21. februarja - V Komunali Brežice vse od ustanovitve pred šestimi leti sledijo ciljem inovativnosti in družbene odgovornosti. Brežiška Komunala tako ni več zgolj izvajalec komunalne službe, temveč se vse bolj usmerja v ohranjanje narave in varstvo okolja. Podjetje je prehodilo pot od smetarjev do varuhov narave, je ocenil njen direktor Aleksander Zupančič.