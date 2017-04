Brežiška komunala krepi okoljevarstveno zavest

Brežice, 27. aprila - Komunalno podjetje Brežice skuša z različnimi akcijami spodbujati varovanje okolja. V območnih šolah opozarjajo na bolj zdravo pitje vodovodne vode, za otroke so pripravili Potovanje v svet odpadkov, hkrati v posavskih šolah pripravljajo različne predstavitve in delavnice. V lokalnemu okolju izvajajo tudi prostovoljna dela in opozarjajo.