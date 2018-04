Komunala Brežice za omejitev količin odpadne hrane

Brežice, 15. aprila - Okoljevarstveno usmerjeno podjetje Komunala Brežice se je v okviru širšega partnerskega podviga Zeleno Posavje - za naravo in zdravje lotilo naloge Hrana sodi na krožnik, ne v smeti. V posavskih gospodinjstvih, vzgojno-izobraževalnih ustanovah in gostinskih obratih želijo s tem oklestiti in preprečiti nastajanje presežne ter odpadne hrane.