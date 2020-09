Petrič in Petritsch svarita pred ponovno uvedbo meje med avstrijsko Koroško in Slovenijo

pogovarjala sta se Maja Lazar Jančič (STA) in Štefan Vospernik (APA)

Ljubljana/Dunaj, 25. septembra - Slovenski in avstrijski vidni diplomati Ernest Petrič in Wolfgang Petritsch sta v skupnem video pogovoru za avstrijsko tiskovno agencijo APA in STA spregovorila o veliki ceni koroškega plebiscita, zaradi katerega sta oba postala krajana ob meji dveh držav. Če bi bil rezultat plebiscita drugačen, bi bila danes 83-Petrič in 73-letni Petritsch rojaka.