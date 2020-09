Rahten: Plebiscitu sta sledila revanšizem in preganjanje

pogovarjala sta se Maja Lazar Jančič (STA) in Štefan Vospernik (APA)

Ljubljana, 25. septembra - Plebiscitu na Koroškem pred stotimi leti sta sledila revanšizem in preganjanje. Sam rezultat plebiscita je posledica več dejavnikov, je pa bil boj za Koroško za Slovence izgubljen že v času habsburške monarhije, je v skupnem pogovoru za STA in avstrijsko tiskovno agencijo APA dejal zgodovinar in bivši veleposlanik v Avstriji Andrej Rahten.