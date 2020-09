V javni razpravi o medijski zakonodaji prednjačile kritike

pripravil Bojan Šuštar

Ljubljana, 5. septembra - Z današnjim dnem se bo iztekla javna razprava o predlogih novel treh medijskih zakonov - zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA) in krovnega medijskega zakona. Tudi v zadnjem tednu razprave so predlagane spremembe sprožile kritične odzive dela politike, stanovskih organizacij in mednarodnih združenj.