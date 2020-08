Petra Lesjak Tušek za Mladino: Če se novinarji ne bomo uprli sedaj, se ne bomo nikoli (14. 8.)

Ljubljana, 14. avgusta - Predsednica Društva novinarjev Slovenije Petra Lesjak Tušek je v pogovoru za Mladino opozorila na razvrednotenje novinarskega poklica. Enega razlogov za to vidi tudi v slabšalnem odnosu nosilcev javnih funkcij do medijev. Kritična je do žalitev in medsebojnih obračunavanj, pa tudi do načrtovane medijske reforme, ki da se ji je treba upreti.