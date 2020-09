Sindikat Glosa pozval k umiku predlaganega svežnja medijske zakonodaje

Ljubljana, 1. septembra - Sindikat kulture in narave Slovenije - Glosa je v javnem pismu pozval ministrstvo za kulturo, naj umakne predlagani sveženj medijske zakonodaje. Po mnenju predsednika sindikata Mitje Šuštarja iz novel treh zakonov, ki so jih spisali na ministrstvu, ne veje nič drugega kot sla po oblasti ter prizadevanje za od politike odvisne državne medije.