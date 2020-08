Katedra za novinarstvo FDV poziva k umiku predlogov medijskih zakonov

Ljubljana, 31. avgusta - Katedra za novinarstvo ljubljanske fakultete za družbene vede (FDV) politične stranke in druge akterje poziva, da ne podprejo predlaganih sprememb medijske zakonodaje in si prizadevajo za njihov umik. Predlogi sprememb so po njihovi oceni tako slabo in škodljivo pripravljeni, da jih tudi spremembe posameznih členov ne morejo bistveno izboljšati.