Komisija DS prisluhnila stališčem o predlagani medijski zakonodaji, a brez sklepov

Ljubljana, 26. avgusta - Na komisiji DS za kulturo, znanost, šolstvo in šport so danes prisluhnili različnim stališčem o predlaganih osnutkih nove medijske zakonodaje, ki je v javni razpravi. Sklepov komisija ni sprejemala, se je pa njen predsednik Branimir Štrukelj ob koncu zavzel, da se sveženj zakonov umakne iz procedure in opravi ponoven razmislek.