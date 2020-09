Bistriški Kety Emmi lani kljub rahlemu padcu prodaje z višjim dobičkom

Slovenska Bistrica, 5. septembra - Bistriško podjetje Kety Emmi, ki je del poljske skupine Aluform Spolka, je lani beležilo 29,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je okoli 750.000 evrov manj kot leto prej. Kljub rahlemu zaostanku za načrtom so poslovali v okviru pričakovanj, saj so ostale kazalnike dosegli ali celo presegli. Ustvarili so 2,7 milijona evrov čistega dobička.