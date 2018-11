Kety Emmi: Plače zaposlenih višje od prikazanih v stavkovnih zahtevah

Slovenska Bistrica, 9. novembra - Vodstvo bistriškega podjetja Aluminium Kety Emmi, kjer so zaposleni ta teden zagrozili s stavko, za zdaj ne želi komentirati zahtev stavkovnega odbora, saj so sredi pogajanj. Direktor družbe, ki je v lasti poljskega kapitala, Roman Stegne je za STA zatrdil, da zaposlenim izplačujejo višje plače, kot so bile prikazane v stavkovnih zahtevah.