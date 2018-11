V bistriškem Kety Emmiju stavke verjetno ne bo

Slovenska Bistrica, 27. novembra - V bistriškem podjetju Aluminium Kety Emmi, kjer so zaposleni v začetku novembra ustanovili stavkovni odbor in od vodstva družbe v lasti poljskega kapitala terjali dvig plač, po treh sestankih odbora in vodstva podjetja verjetno ne bo prišlo do stavke, so po današnjem sestanku sporočili iz Konfederacije slovenskih sindikatov (KSS).