V bistriškem Kety Emmiju dosegli sporazum s stavkovnim odborom

Slovenska Bistrica, 11. decembra - Stavkovni odbor delavcev bistriškega podjetja Aluminium Kety Emmi je v sodelovanju s Konfederacijo slovenskih sindikatov (KSS) dokončno dosegel sporazum o dvigu izhodiščnih plač in tako opustil vse aktivnosti za stavko. Kot so danes sporočili, jim je vodstvo podjetja kljub zelo težkim pogojem na trgu prisluhnilo in poskrbelo za dostojno plačilo.