Zaposleni v bistriškem Kety Emmiju ustanovili stavkovni odbor

Slovenska Bistrica, 8. novembra - Zaposleni v bistriškem podjetju Aluminium Kety Emmi so z vodstvom družbe v sredo začeli pogajanja za dvig plač. Še pred tem so s pomočjo Konfederacije slovenskih sindikatov (KSS) že ustanovili stavkovni odbor in sprejeli stavkovne zahteve. Pogajati se nameravajo do 14. novembra, če do takrat dogovora ne bo, pa bodo začeli stavko.