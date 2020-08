V ZSSS znova pozvali k izračunu košarice minimalnih življenjskih stroškov

Ljubljana, 31. avgusta - V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so znova pozvali k novemu izračunu košarice minimalnih življenjskih stroškov. To je pomembno tudi zato, ker bo januarja 2021 začela veljati nova formula za izračun minimalne plače, ki predvideva, da bo višina te plače postavljena 20 odstotkov nad minimalnimi življenjskimi stroški, so opozorili.