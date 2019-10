Konferenca o minimalni plači: Najbolj kratko bodo potegnili tisti, ki si obetajo največ

Ljubljana, 16. oktobra - Novela zakona o minimalni plači je bila nepremišljena in bo plačni sistem zrušila skoraj do temeljev. Zaradi višjih stroškov bo prišlo do odpuščanj in podražitev storitev, ki jih bomo občutili vsi, najbolj kratko pa bodo potegnili prav delavci na minimalnih plačah, je bilo mogoče slišati na današnji konferenci Združenja delodajalcev Slovenije.