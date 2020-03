ZSSS: Kršitve v petini primerov izplačil minimalne plače

Ljubljana, 3. marca - Prejemniki minimalne plače, ki so februarja to plačo prvič dobili izplačano po novih predpisih, so večinoma razočarani, ugotavljajo v ZSSS. Ob pregledu plačilnih list so ugotovili okoli 20 odstotkov zakonskih kršitev, tudi delodajalci, ki zakona niso kršili, pa so z različnimi manevri dosegli, da zvišanje plač ni bilo tolikšno, kot bi lahko bilo.