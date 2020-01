Majhne razlike med plačami terjajo dogovor o novem plačnem sistemu

Ljubljana, 5. januarja - Zvišanje minimalne plače in izvzem dodatkov iz nje bosta še zmanjšala razlike med minimalnimi plačami in plačami tik nad njimi. Kompresija plač bi lahko demotivirala zaposlene, ki bodo (skoraj izenačeni) s prejemniki minimalnih plač, opozarja stroka in poziva k novemu plačnemu sistemu. Da je ta nujen, se strinjajo tudi delodajalci in sindikati.