Slovenija z najmanjšim razkorakom med minimalno in povprečno plačo v vsej EU

Ljubljana, 22. avgusta - Zvišanja minimalne plače, ki so jih s spremembami zakonodaje narekovale različne vlade, so v Sloveniji v preteklih letih tudi zaradi strahu pred uravnilovko sprožila številne polemike. Razmerje med minimalno in povprečno plačo je lani znašalo 50,6 odstotka, kar Slovenijo uvršča med države z najvišjim razmerjem v vsej EU, je izračunal Umar.