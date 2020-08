Zaradi covida-19 znaten upad tujih sezonskih delavcev v kmetijstvu

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 24. avgusta - Slovenija ima v sezoni v kmetijstvu že vrsto let težave z delovno silo. V preteklosti so kmetje pomanjkanje reševali s tujimi delavci, letos pa se pri tem zapleta zaradi covida-19. Spomladi so bile meje zaprte, zdaj pa so mnoge države na rdečem seznamu, tako da morajo delavci iz njih v Sloveniji najprej v karanteno. Upad tujcev je zato znaten.