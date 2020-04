Pridelovalci hmelja, sadja in zelenjave še naprej iščejo delavce

Podbočje/Žalec, 16. aprila - Pridelovalci hmelja, sadja in zelenjave, ki so letos doslej ostali brez večjega števila tujih sezonskih delavcev, si še naprej prizadevajo pridobiti delovno silo za spomladanska opravila. Nekaj stikov z interesenti, ki so se javili na poziv kmetijskega ministrstva, so imeli, še vedno pa si predvsem poskušajo pomagati sami.