Ob velikem interesu za sezonsko delo v kmetijstvu tudi že prve napotitve

Jezersko/Ljubljana, 15. aprila - Medtem ko se število interesentov za pomoč kmetijskim pridelovalcem pri sezonskih delih povečuje, se poraja tudi vrsta vprašanj glede organiziranja dela in njegovega plačila. Pomisleke imajo tako predstavniki organizacij za pravice delavcev kot kmetje. Kmetijska ministrica pa verjame v projekt in dodaja, da so bile prve pogodbe že sklenjene.