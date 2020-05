Zaživel portal za posredovanje sezonskega dela v kmetijstvu

Ljubljana, 19. maja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je vzpostavilo spletni portal za posredovanje sezonskega dela v kmetijstvu. Portal sezonanakmetiji.si združuje oz. povezuje iskalce in ponudnike sezonskega dela. S tem se ministrstvo umika iz dosedanje posredniške vloge med ponudniki in iskalci dela, so danes sporočili.