Koronavirus zdesetkal priliv tujih delavcev, ne pa tudi kršitev

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 13. junija - Potem ko so delodajalci še pred kratkim tarnali nad pomanjkanjem delovne sile, so tovrstne težave marca z izbruhom epidemije covida-19 povsem splahnele, strmoglavilo je tudi povpraševanje po tujih delavcih. Še vedno je sicer prisotno v dejavnostih, kot sta gradbeništvo in kmetijstvo. Koronavirus pa ni ustavil kršitev pravic tujih delavcev.