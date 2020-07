Pivčeva v dolini Soče o izzivih in priložnostih kmetijstva

Tolmin/Kanal, 8. julija - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec je v okviru delovnega obiska v dolini Soče obiskala Tolmin, kjer se je srečala z županom in ključnimi deležniki sektorja. Obisk je nadaljevala v občini Kanal ob Soči, kjer je potekala okrogla miza na temo problematike in priložnosti kmetijstva v občini.