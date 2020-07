ZN in IEA opozarjajo na okoljsko problematiko hladilnih naprav

Nairobi/Pariz, 25. julija - Za dosego ciljev pariškega podnebnega sporazuma je nujno izboljšati tudi energetsko učinkovitost naprav za hlajenje in zmanjšati njihov vpliv na okolje, v skupnem poročilu opozarjata Program ZN za okolje in Mednarodna agencija za energijo (IEA). Te velikokrat zastarele naprave so namreč premalo izpostavljeni vir izpustov toplogrednih plinov.