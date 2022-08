Novo priznanje za roman Črni obroč tržaškega pisatelja Marija Čuka

Trst, 8. avgusta - Roman Marija Čuka Črni obroč in njegov italijanski prevod Fiamme nere opozarja nase tudi mednarodno javnost. Delo namreč prejme priznanje prestižne literarne nagrade Switzerland Literary Prize, in sicer nagrado kritike. Priznanje bodo Čuku in ostalim nagrajencem izročili v začetku letošnjega oktobra na javni prireditvi v Švici.

Kot so zapisali pri tržaški založbi Mladika, je komisija pregledala, prebrala in analizirala na stotine del znanih italijanskih in evropskih avtorjev. Switzerland Literary Prize (Švicarska literarna nagrada) ima namreč namen povezovati ljudi z vsega sveta, deliti z njimi literarne dosežke in ovrednotiti različne kulture. Zato je tudi uradno nagrajevanje deležno posebnega poudarka ob prisotnosti krajevnih in zveznih švicarskih predstavnikov oblasti, kulture, znanosti in mondenega sveta.

Čuk je v Črnem obroču, italijanski prevod je delo Martine Clerici, opisal požig Narodnega doma, središča kulturnega, gospodarskega in narodnega življenja Slovencev. S tem dejanjem je nastajajoči fašizem 13. julija 1920 napovedal smrt slovenskemu narodu in strahovlado svetu. Čukova pripoved je prodorna, sveža in v umetniškem vrtoglavem ritmu bralca priklene od prve do zadnje strani, saj ne gre le za ubesedovanje zgodovinskega dogodka, marveč tudi za literarno fikcijo in slogovni eksperiment, so zapisali pri Mladiki.

Čuk je imel v zadnjih dveh letih po Italiji in Sloveniji veliko srečanj, na katerih je osvetlil usodo slovenske narodne skupnosti ter s tem širil vedenje o njenem življenju in obstoju. Ob družbeni pa ima roman Črni obroč tudi nesporno umetniško vrednost, na kar so opozorile že nagrade v Latisani, Rovigu, Apuliji in Liguriji.

Nagrada kritike Switzerland Literary Prize umešča Črni obroč še v evropski prostor, kar je za avtorja in tržaško založbo poudarka vreden dosežek. Priznanje bodo Čuku in ostalim nagrajencem izročili v začetku letošnjega oktobra na javni prireditvi v Švici, so še zapisali pri Mladiki.

Roman Črni obroč je pri založbi Mladika izšel leta 2020. Italijanski prevod je pri Mladiki izšel lani spomladi.