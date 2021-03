V Strunjanu so se poklonili spominu na prve otroške žrtve fašizma

Strunjan, 19. marca - Ob letošnji 100. obletnici streljanja na otroke, ki so bili prve otroške žrtve fašizma, so danes v Strunjanu položili vence k spomeniku žrtvam fašističnega nasilja. Predsednik republike Borut Pahor je ob tem dejal, da so to pomembne zgodovinske lekcije za sedanjost in prihodnost, ki jih ne smemo pozabiti.