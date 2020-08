Raziskava: Narodni dom v Trstu za ohranjanje, utrjevanje in razvoj slovenskega jezika in identitete v Italiji

Ljubljana/Trst, 1. avgusta - Slovenski raziskovalni inštitut (Slori) je za krovni organizaciji Slovencev v Italiji, Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO), opravil analizo potreb organizacij in društev za selitev v Narodni dom v Trstu. Stavba Narodnega doma je 13. julija formalno prešla v last Slovencev v Italiji.