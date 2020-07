Pahor: Današnji dan v Trstu navdih za skupen evropski dom

Trst, 13. julija - Današnja predaja lastništva Narodnega doma v Trstu v roke slovenski manjšini v Italiji in drugi današnji dogodki so lahko navdih "za naš skupen evropski dom" in dodatna vzpodbuda sožitju med državama, je dejal predsednik republike Borut Pahor. Zunanji minister Anže Logar je poudaril, da smo obrnili nov list skupne prihodnosti naših narodov.