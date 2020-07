Narodni dom v Trstu formalno v rokah slovenske manjšine

Trst, 13. julija - V Trstu so danes, ko mineva sto let od fašističnega požiga Narodnega doma, v navzočnosti predsednikov Slovenije in Italije Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle podpisali dokument o prenosu lastništva te zgradbe v roke slovenske manjšine. Sam proces vračanja bo po pričakovanjih sicer trajal več let.