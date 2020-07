Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. 7.)

Ljubljana, 6. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o 16 potrjenih okužbah z novim koronavirusom v zadnjih 24 urah, od katerih so jih sedem potrdili v domu starejših občanov v Vipavi. Pisale so tudi o odzivu slovenskih medijev in politikov na rezultate nedeljskih parlamentarnih volitev na Hrvaškem in posledicah volitev za slovensko manjšino.