Dnevnik o poletnem valu koronavirusa (7. 7.)

Ljubljana, 6. julija - Mateja A. Hrastar v komentarju Poletni koronski deja vu piše o razlikah in podobnostih v dojemanju koronavirusa spomladi in zdaj. Vlada podobno kot spomladi grozi z jemanjem svobode in jo pogojuje z uvedbo mobilne aplikacije za gibanje ter išče krivca za okužbe. Že spomladi so bili med dežurnimi krivci protestniki, a ni vse isto kot takrat.