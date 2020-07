Finance o razlikah med Janšo in Plenkovićem (7. 7.)

Ljubljana, 6. julija - Simona Toplak v komentarju Razlike med Plenkovićem in Janšo so razlike za zmago piše o številnih razlikah med voditeljema hrvaške in slovenske desnice, zaradi katerih se lahko Plenković približa absolutni večini, Janša pa ne. Plenković je za razliko od Janše svojo stranko pomaknil k centru in od ideologije k denarju ter se ne krega za vsako stvar.