Hrvaški mediji: Hrvaška vstopa v jesen s stabilno vlado (6. 7.)

Zagreb, 6. julija - Državljani so se odločili, da ne bodo tvegali, ter so glasove zaupali HDZ in dosedanjemu premieru Andreju Plenkoviću, poudarja danes Večernji list. Državljanom je bila v času negotovosti pomembnejša osnovna varnost od občutka nezadovoljstva, da še naprej živijo v državi z izpostavljeno korupcijo, medtem meni Jutarnji list.