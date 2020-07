Primorske novice o nepreudarnosti in prepočasnosti ukrepov (7. 7.)

Koper, 6. julija - Jasna Arko v komentarju Ukrepi počasni in nepreudarni piše o ponovnem množenju okužb z novim koronavirusom, h katerim so poleg dopustovanj pripomogli tudi prepočasni in nepreudarni ukrepi vlade. Počasno ukrepanje vlade je delu prebivalcev, ki želijo uživati poletje, všeč. Ni pa jim všeč namera o uvedbi sledilne mobilne aplikacije.