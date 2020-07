Uprava pri nadzoru mesnic opaža pozitiven trend

Ljubljana, 1. julija - Inšpektorji uprave za varno varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so izvedli poseben nadzor v mesnicah in preverjali zagotavljanje sledljivosti, pravilnost označevanja in mikrobiološko ustreznost mesa, mletega mesa in mesnih pripravkov. Uprava pri nadzoru mesnic opaža izboljšanje izpolnjevanja zahtev in pozitiven trend skladnosti.