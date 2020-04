Uprava za varno hrano opozarja na salmonelo v mesnih pripravkih

Ljubljana, 30. aprila - Uprava za varno hrano je v štirih vzorcih mesnih pripravkov ugotovila prisotnost salmonele. Kot so poudarili v današnjem sporočilu, se salmonela z ustrezno termično obdelavo uniči, zato živilo v tem primeru ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi. Kljub temu potrošnikom priporočajo, naj živila s salmonelo zavržejo.

Prvi od pripravkov, v katerem je uprava našla salmonelo, so piščančja krila v marinadi proizvajalca Spar Vir, Dob pri Domžalah. Datum proizvodnje je 23. april 2020. Salmonelo so našli tudi v piščančjih ražnjičih proizvajalca Mercator HM, Kidričeva ulica, Škofja Loka. Datum proizvodnje je 20. april.

Tretji vzorec s to bakterijo predstavljajo piščančja nabodala Mesnice in delikatese Marinček, proizvedena 21. aprila. Četrtega pa marinirana piščančja krila Mesarstva Robi, proizvedena 20. aprila.

Vsem navedenim živilom je rok uporabe sicer že potekel, zato uprava informacijo objavlja za primer, da so potrošniki izdelek zamrznili, so pojasnili. Potrošnikom svetujejo, naj živila ne zaužijejo in ga zavržejo oziroma vrnejo na mesto nakupa.