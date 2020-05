Uprava za varno hrano pri dostavi na dom odkrila več nepravilnosti

Ljubljana, 5. maja - Uprava za varno hrano je v prvi polovici aprila, torej v času veljave ukrepov, povezanih z omejevanjem širjenja novega koronavirusa, opravila poseben nadzor nad izvajalci dostave pripravljenih jedi na dom in izvajalci, ki so razvažali hrano potrošnikom. Opravili so 70 inšpekcijskih nadzorov in odkrili več pomanjkljivosti in neskladnosti.