V nadzoru oljčnega olja skoraj tretjina vzorcev neskladna

Ljubljana, 20. maja - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v nadzoru z vzorčenjem oljčnega olja v maloprodaji odkrila več nepravilnosti. Skoraj tretjina vzorcev je bila namreč neskladna z deklariranimi oznakami. Rezultati kažejo, da je treba nadzor na tem področju nadaljevati in ga okrepiti, so zapisali.