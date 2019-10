Uprava za varno hrano razkrila sporne poslovalnice z mesnimi izdelki

Ljubljana, 10. oktobra - Uprava za varno hrano je javno razkrila imena trgovin, v katerih so odkrili prisotnost nedovoljenega aditiva sulfita v mesnih pripravkih. To sta Tuševa supermarketa v Grosuplju in Lescah, Mercatorjeva hipermarketa Kranj Primskovo in Celje ter Interspar v ljubljanskem Cityparku.