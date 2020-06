Izstrelitev slovenskih satelitov znova preložili

Ljubljana/Kourou, 19. junija - Izstrelitev rakete Vega s slovenskima satelitoma Nemo HD in Trisat z izstrelišča v Francoski Gvajani, ki je bila po zadnjih načrtih predvidena za nedeljo zjutraj, so zaradi neugodnih vremenskih razmer še četrtič preložili. Kot so za STA sporočili iz Centra odličnosti Vesolje-SI, izstrelitve zagotovo ne bodo izvedli pred torkom.